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Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Скорая" увозит Фернандо Торреса со стадиона "Риасор" в Ла-Корунье
"Скорая" увозит Фернандо Торреса со стадиона "Риасор" в Ла-КоруньеИсточник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

1. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании Фернандо Торрес сильно напугал болельщиков и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в концовке матча с «Депортиво». Нападающий получил травму головы, упав на газон, и более пяти минут ему оказывали помощь.

2. Форвард был экстренно госпитализирован. Клуб поспешил сообщить о том, что состояние Фернандо стабилизировалось.

3. А позднее и сам Торрес успокоил фанатов, заявив о своем намерении как можно скорее вернуться в расположение команды.

4. Глава WADA Крэйг Риди подверг резкой критике Международный олимпийский комитет, поставивший под сомнение доказательную базу доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и на Олимпиаде-2014 в Сочи.

5. Российский теннисист Евгений Донской, сенсационно обыгравший самого Роджера Федерера на турнире в Дубае, споткнулся на французе Люке Пуи и не смог пробиться в полуфинал.

6. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, чего ему не хватило для достижения успехов у руля московского «Спартака».

7. Андре Уорд продолжает играть на нервах Сергея Ковалева, но главное, что предметные переговоры между лагерями боксеров уже начались и повторный бой между этими соперниками может быть организован уже в июне.

8. А именитый британец Дэвид Хэй уже завтра проведет поединок с чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью. Не пропустите! Страсти в данном противостоянии накалены до предела.

9. Российский голкипер Сергей Бобровский стал главным героем матча «Коламбуса» с «Миннесотой». Его уверенная игра позволила команде из штата Огайо одолеть лидера Западной конференции НХЛ.

10. Легендарного биатлониста Александра Тихонова не устраивают результаты лидера нынешней сборной России Антона Шипулина.

Событие дня: Сегодня возобновляется чемпионат России по футболу. «Томь» на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче 18-го тура.

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