Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

- Для того чтобы быть успешным тренером «Барселоны», ты всегда должен делать то, что считаешь нужным и правильным, мало слушать советы других и уметь принимать непопулярные решения, - заявил Гвардиола.

Напомним, нынешний наставник каталонцев Луис Энрике заявил о своем намерении покинуть команду по окончании сезона. Самым вероятным его преемником испанские журналисты и букмекеры считают Хорхе Сампаоли, ныне возглавляющего «Севилью».



Под руководством Хосепа Гвардиолы «Барселона» дважды выигрывала Лигу чемпионов и трижды - чемпионат Испании.



