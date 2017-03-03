Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

- Для того чтобы быть успешным тренером «Барселоны», ты всегда должен делать то, что считаешь нужным и правильным, мало слушать советы других и уметь принимать непопулярные решения, - заявил Гвардиола.

Напомним, нынешний наставник каталонцев Луис Энрике заявил о своем намерении покинуть команду по окончании сезона. Самым вероятным его преемником испанские журналисты и букмекеры считают Хорхе Сампаоли, ныне возглавляющего «Севилью».

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Барселона» дважды выигрывала Лигу чемпионов и трижды - чемпионат Испании.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда «горожан» Серхио Агуэро в матче с «Хаддерсфилд Таун» а также отметил, что игры с командами из «Чемпионшипа» даются его подопечным непросто.Серхио Агуэро: Я хочу остаться, в июне руководству «Манчестер Сити» придется встретиться со мнойФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что хочет остаться в клубе, но его будущее будет зависеть от позиции руководства «горожан».Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за ГвардиолыПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».Дмитрий Селюк: Думаю, Луиса Энрике ждет заманчивое предложение из АнглииИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике со своего поста по окончании сезона.«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами«Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.Хосеп Гвардиола – Луису Энрике: Спасибо за все, что ты сделал в моем клубеБывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса ЭнрикеПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииДубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииВ ответном матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:1.Луис Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезонаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный твиттер испанской команды.«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и МессиМатч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остатьсяГолландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».Джон Терри: У меня была возможность перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что минувшим летом мог оказаться в «Манчестер Сити», а также порассуждал на тему возможного переезда в чемпионат Китая.Хосеп Гвардиола: Будущее Харта решится этим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в английский клуб голкипера «Торино» Джо Харта, а также прокомментировал возможное продление контрактов с рядом игроков стартового состава.Гути: Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, а Пике забил пятый мяч в ворота «ПСЖ»Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути надеется, что «Барселона» сумеет пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Хосеп Гвардиола: Владельцы ждут от меня результатовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу с владельцем клуба шейхом Мансуром.Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метроЭкс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль, встретившийся в Москве с волонтерами, поделился ожиданиями от предстоящих турниров в России.Президент «Саутгемптона»: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не получат ван ДейкаПрезидент «Саутгемптона» Ральф Крюгер опроверг информацию, что защитник команды Вирджил ван Дейк в летнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» - клубы, куда его сватают СМИ.«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»Бывший капитан «Барселоны» восхитился стадионом на Крестовском острове, а потом ответил на вопросы болельщиков в офисе «ВКонтакте».
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
Бокс
Дэвид Хэй: Белью не побил бы и старого Хэя, а сейчас я стал сильнее и заставлю его заткнуться
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу
Футбол
День в истории. Зико - 64!
Бокс
Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуацию
Футбол
Станислав Черчесов: Почему я не сделал «Спартак» чемпионом? Не хватило опыта
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости