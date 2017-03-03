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WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг

Источник:  Р-СпортКомментарии

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тысяч долларов российского боксера Александра Поветкина, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.  

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов», – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). 

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