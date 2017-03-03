Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»

«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Райан Строум, Эндрю Лэдд, Ник Лэдди, Деннис Сайденберг и Николай Кулемин. В составе «Далласа» отличились Джейми Бенн (дубль), Радек Факса и Джейсон Спецца.

Шайба в этом матче стала 11-й для российского нападающего Кулемина в сезоне. Всего на счету россиянина 19 (11+8) очков в 60 матчах.