Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Райан Строум, Эндрю Лэдд, Ник Лэдди, Деннис Сайденберг и Николай Кулемин. В составе «Далласа» отличились Джейми Бенн (дубль), Радек Факса и Джейсон Спецца.
Шайба в этом матче стала 11-й для российского нападающего Кулемина в сезоне. Всего на счету россиянина 19 (11+8) очков в 60 матчах.
Матч
Даллас - Айлендерс - 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Голы:
Строум (Чимера), 9:29 (0:1). Бенн (Спецца, Сегин), 19:52 (1:1). Факса (Шарп, Патерин), 27:33 (2:1). Спецца (Клингберг, Сегин), 30:14 (3:1). Лэдд (Бэйли, Строум), 34:49 (3:2). Лэдди (Таварес, Ли), 40:25 (3:3). Зайденберг (Строум, Де Хаан), 47:46 (3:4). Кулёмин (Лэдди), 49:30 (3:5). Бенн 57:09 (4:5).
Место и дата
03 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция