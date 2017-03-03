Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Райан Строум, Эндрю Лэдд, Ник Лэдди, Деннис Сайденберг и Николай Кулемин. В составе «Далласа» отличились Джейми Бенн (дубль), Радек Факса и Джейсон Спецца.

Шайба в этом матче стала 11-й для российского нападающего Кулемина в сезоне. Всего на счету россиянина 19 (11+8) очков в 60 матчах. 

Матч

Даллас - Айлендерс - 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Голы:

Строум (Чимера), 9:29 (0:1). Бенн (Спецца, Сегин), 19:52 (1:1). Факса (Шарп, Патерин), 27:33 (2:1). Спецца (Клингберг, Сегин), 30:14 (3:1). Лэдд (Бэйли, Строум), 34:49 (3:2). Лэдди (Таварес, Ли), 40:25 (3:3). Зайденберг (Строум, Де Хаан), 47:46 (3:4). Кулёмин (Лэдди), 49:30 (3:5). Бенн 57:09 (4:5).

Место и дата

03 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Лос-Анджелес» играет с «Торонто» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»«Коламбус» нанес поражение «Миннесоте» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Николай Голдобин: Мне сказали в «Ванкувере», что дадут шанс проявить себяФорвард Николай Голдобин прокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов уже готов стать звездой телевидения в Северной Америке.Игинла выбрал в «Лос-Анджелесе» 88-й номер в честь ГретцкиФорвард Джером Игинла будет играть в «Лос-Анджелесе» под 88-м номером.Лайне признан лучшим новичком февраляФорвард «Виннипега» Патрик Лайне стал лучшим новичком месяца в феврале.Тайлер Джонсон: Когда шайба у Кучерова, у нас сразу появляются моментыФорвард «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) высказался об игре своего партера по звену Никиты Кучерова.Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушахГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) и игру российского голкипера Андрея Василевского.Андрей Марков: Обращаются ли молодые ребята за советом? Сейчас уже так не принятоЗащитник «Монреаля» Андрей Марков рассказал об общении с русскоязычными партнерами по команде.Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!Вот это мощно! Никита Кучеров из «Тампы» набрал 12 (6+6) очков в четырех матчах. Эти и другие события – в обзоре «Пять гвоздей НХЛ».Кейн, Хедман и Дарлинг признаны звездами дня в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн назван лучшим игроком среды в НХЛ. 28-летний американец сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом» (4:1). Теперь на счету Кейна 68 (27+41) очков в 63 матчах, что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сезона.«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику КейнаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.Двукратный олимпийский чемпион Джером Игинла стал игроком «Лос-Анджелеса»39-летний канадский форвард Джером Игинла перешел из «Колорадо» в «Лос-Анджелес».Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов к следующему шагу в НХЛГенеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался о форварде Николае Голдобине, который стал игроком «Кэнакс» в результате обмена с «Сан-Хосе».«Рейнджерс» отправил Павла Бучневича в клуб АХЛ«Рейнджерс» отправил российского форварда Павла Бучневича в «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщает официальный сайт команды.Генменеджер «Оттавы»: Обменяв Берроуза и Сталберга, я как бы говорю команде: «Побеждайте»Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал обмены, в результате которых в команду перешли форварды Алекс Берроуз («Ванкувер») и Виктор Сталберг («Каролина»).«Детройт» обменял Отта в «Монреаль»Форвард «Детройта» Стив Отт в результате обмена продолжит карьеру в «Монреале». За 34-летнего канадца «красные крылья» получили право выбора в шестом раунде драфта 2018 года.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
Бокс
Дэвид Хэй: Белью не побил бы и старого Хэя, а сейчас я стал сильнее и заставлю его заткнуться
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу
Футбол
День в истории. Зико - 64!
Бокс
Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуацию
Футбол
Станислав Черчесов: Почему я не сделал «Спартак» чемпионом? Не хватило опыта
все новости
Даллас
Далласкалендарьстатистика
Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Николай Кулёмин
Николай Кулёминвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости