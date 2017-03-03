Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м

Сегодня в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка.

Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км и дважды зайти на огневой рубеж. В гонке примут участие 103 биатлониста, Россию представят шесть.

Первым из россиян на дистанцию уйдет Юрий Шопин - у него пятый стартовый номер. Под 37-м номером стартует Максим Цветков, под 39-м - Антон Шипулин. Дебют на этапах Кубка мира состоится у биатлониста Тимура Махамбетова, который заявлен под 68-м номером.

Евгений Гараничев и Антон Бабиков стартуют в заключительной группе, под 89-м и 94-м номерами соответственно.

Что касается лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада, то он отправится на лыжню 76-м.

Начало гонки в 13:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Расписание всех трансляций седьмого этапа Кубка мира ЗДЕСЬ