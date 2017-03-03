Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка.

Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км и дважды зайти на огневой рубеж. В гонке примут участие 103 биатлониста, Россию представят шесть.

Первым из россиян на дистанцию уйдет Юрий Шопин - у него пятый стартовый номер. Под 37-м номером стартует Максим Цветков, под 39-м - Антон Шипулин. Дебют на этапах Кубка мира состоится у биатлониста Тимура Махамбетова, который заявлен под 68-м номером.

Евгений Гараничев и Антон Бабиков стартуют в заключительной группе, под 89-м и 94-м номерами соответственно. 

Что касается лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада, то он отправится на лыжню 76-м. 

Начало гонки в 13:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

Расписание всех трансляций седьмого этапа Кубка мира ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Кубок мира. Спринт. Мужчины. Текстовая трансляция начнется в 13:00Гонка на олимпийской трассе в Пхенчхане в рамках этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».Александр Тихонов: В последние два года разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличиласьЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике работу Антона Шипулина с его личным тренером Андреем Крючковым.Дарья Домрачева: Этап в Пхенчхане - важнейшая часть подготовки к следующему сезонуБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о состоянии трассы на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). В сегодняшней спринтерской гонке Дарья заняла 20-е место.Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.Анаис Шевалье: В Пхенчхане не такое напряжение, как на ЧМ, поэтому мне было легчеФранцузская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла третье место.Тириль Экхофф: Это была отличная гонкаНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла второе место.Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в ПхенчханеСтарший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея).Слухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСлухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСегодня в Пхенчхане стартовал седьмой этап Кубка мира. Женский спринт наши девушки провалили. Изменится ли ситуация в обозримом будущем?Лаура Дальмайер: 21-е место Коукаловой? Трудно всегда быть лучшейНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она выиграла гонку.Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняютсяБиатлонистка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной Кореи, поздравила с получением гражданства этой страны Тимофея Лапшина.Ирина Услугина: На лежке сказался переменный ветерБиатлонистка сборной России Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 37-е место.Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.Светлана Слепцова: Ноги сильно забились уже на первом подъемеБиатлонистка сборной России Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 66-е место.Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.IBU сообщил о лишении Тюмени чемпионата мира в 2021 годуРешение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу, сообщили ТАССв пресс-службе IBU.Кубок мира. Женский спринт. Как это былоСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане.Рикко Гросс: Трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не измениласьГлавный тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился впечатлениями от трассы в Пхенчхане.Тимофей Лапшин: Решение выступать за Корею далось непростоБиатлонист Тимофей Лапшин признался, что решение о выступлении за сборную Южной Кореи далось ему очень нелегко.Тимофей Лапшин: Так долго ждал гражданства Южной Кореи, что не надеялся успеть к КМ в ПхенчханеРоссийский биатлонист Тимофей Лапшин прокомментировал получение гражданства Южной Кореи.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
Бокс
Дэвид Хэй: Белью не побил бы и старого Хэя, а сейчас я стал сильнее и заставлю его заткнуться
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу
все новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Юрий Шопин
Юрий Шопинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости