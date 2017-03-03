Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал. как готовится к поединку с Тони Фергюсоном.

- У меня был отличный тренировочный сбор в знаменитом зале А.К.А. в Сан-Хосе. Я готовился вместе с бойцами топовых мировых промоушенов - у этих ребят есть чему поучиться. За неделю до боя мы перестали проводить спарринги, сделав упор на сгонку веса. К бою я подхожу в оптимальных кондициях. Мои навыки контроля соперника в партере, борьбы в стойке, стиль и манера ведения боя ужасно неудобны для Фергюсона. Ему будет сложно остановить атаки в борьбе. Я не согласен, что работа в стойке - моя слабая сторона. В последнее время я значительно подтянул ее уровень. Я уже не тот боец, который когда-то только начинал карьеру в UFC. Я изменился, набрался необходимого опыта. Конечно, я уважаю Тони, но увидите - я сломаю его. Без шансов, - цитируют Нурмагомедова «Известия».

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.