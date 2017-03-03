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«Зенит» не рассматривал возможность отставки Луческу по ходу сезона

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Руководство «Зенита» не обсуждало возможность расставания с главным тренером команды Мирчей Луческу по ходу сезона, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ была информация, что питерский клуб может досрочно разорвать контракт с румынским специалистом.

По словам источника, руководство клуба не считало подобную идею возможной, поскольку команда имеет реальные шансы на победу в чемпионате. Кроме того, источник отмечает, что оперативно найти достойную замену румынскому специалисту нет: желающих возглавить команду, подготовкой которой к сезону занимался другой тренер, среди топовых наставников нет. 

После 17 туров «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России. на днях команда выбыла из розыгрыша Лиги Европы, по сумме двух матчей уступив «Андерлехту».  71-летний Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года, подписав контракт с клубом по схеме 2+1. 

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