«Зенит» не рассматривал возможность отставки Луческу по ходу сезона

Руководство «Зенита» не обсуждало возможность расставания с главным тренером команды Мирчей Луческу по ходу сезона, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ была информация, что питерский клуб может досрочно разорвать контракт с румынским специалистом.

По словам источника, руководство клуба не считало подобную идею возможной, поскольку команда имеет реальные шансы на победу в чемпионате. Кроме того, источник отмечает, что оперативно найти достойную замену румынскому специалисту нет: желающих возглавить команду, подготовкой которой к сезону занимался другой тренер, среди топовых наставников нет.

После 17 туров «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России. на днях команда выбыла из розыгрыша Лиги Европы, по сумме двух матчей уступив «Андерлехту». 71-летний Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года, подписав контракт с клубом по схеме 2+1.