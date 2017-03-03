Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бобровский одержал 33-ю победу и установил личный рекорд в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0) и одержал 33-ю победу в сезоне.

Таким образом, 28-летний российский голкипер превысил свое личное достижение сезона 2013/2014, когда он помог команде выиграть 32 матча.

Кроме того, Бобровский повторил клубный рекорд «Коламбуса», сравнявшись со Стивом Мэйсоном, у которого 33 победы было в сезоне 2008/2009.

Добавим, что матч с «Миннесотой» стал четвертым «на ноль» для Бобровского в нынешнем регулярном чемпионате. По этому показателю его личным рекордом остаются пять сухих матчей в сезоне 2013/2014.

Матч

Коламбус - Миннесота - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Саад (Фолиньо), 44:32 (1:0).

Место и дата

03 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Зайцева не помогла «Торонто» победить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Лундквист сравнялся с Фюром по победам и вышел на десятое место в истории лигиГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Лос-Анджелес» по буллитам победил «Торонто» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился дракой, а Александр Овечкин снова не набрал очки.Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»«Коламбус» нанес поражение «Миннесоте» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Николай Голдобин: Мне сказали в «Ванкувере», что дадут шанс проявить себяФорвард Николай Голдобин прокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов уже готов стать звездой телевидения в Северной Америке.Игинла выбрал в «Лос-Анджелесе» 88-й номер в честь ГретцкиФорвард Джером Игинла будет играть в «Лос-Анджелесе» под 88-м номером.Лайне признан лучшим новичком февраляФорвард «Виннипега» Патрик Лайне стал лучшим новичком месяца в феврале.Тайлер Джонсон: Когда шайба у Кучерова, у нас сразу появляются моментыФорвард «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) высказался об игре своего партера по звену Никиты Кучерова.Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушахГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) и игру российского голкипера Андрея Василевского.Андрей Марков: Обращаются ли молодые ребята за советом? Сейчас уже так не принятоЗащитник «Монреаля» Андрей Марков рассказал об общении с русскоязычными партнерами по команде.Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!Вот это мощно! Никита Кучеров из «Тампы» набрал 12 (6+6) очков в четырех матчах. Эти и другие события – в обзоре «Пять гвоздей НХЛ».Кейн, Хедман и Дарлинг признаны звездами дня в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн назван лучшим игроком среды в НХЛ. 28-летний американец сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом» (4:1). Теперь на счету Кейна 68 (27+41) очков в 63 матчах, что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сезона.«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику КейнаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
Бокс
Дэвид Хэй: Белью не побил бы и старого Хэя, а сейчас я стал сильнее и заставлю его заткнуться
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости