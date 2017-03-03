Бобровский одержал 33-ю победу и установил личный рекорд в НХЛ

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0) и одержал 33-ю победу в сезоне.

Таким образом, 28-летний российский голкипер превысил свое личное достижение сезона 2013/2014, когда он помог команде выиграть 32 матча.

Кроме того, Бобровский повторил клубный рекорд «Коламбуса», сравнявшись со Стивом Мэйсоном, у которого 33 победы было в сезоне 2008/2009.

Добавим, что матч с «Миннесотой» стал четвертым «на ноль» для Бобровского в нынешнем регулярном чемпионате. По этому показателю его личным рекордом остаются пять сухих матчей в сезоне 2013/2014.