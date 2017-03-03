Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Акапулько
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Акапулько.
В четвертьфинале посеянный под первым номером теннисист проиграл австралийцу Нику Кириосу со счетом 7:6 (11:9), 7:5. Теннисисты провели на корте почти два часа.
В полуфинале Кириос встретится с американцем Сэмом Куэрри.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP
Призовой фонд 1 491 310 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Джокович Н. (Сербия) - Кириос Н. (Австралия) - 6:7, 5:7
Место и дата
03 марта 07:00, , Онлайн-трансляция
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