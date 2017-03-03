Лундквист сравнялся с Фюром по победам и вышел на десятое место в истории лиги

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).

Эта победа стала для 35-летнего шведа 403-й за карьеру в НХЛ. И по этому показателю он сравнялся с канадцем Грантом Фюром, который в 1980-1990-х играл в «Эдмонтоне», «Торонто», «Баффало», «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе» и «Калгари». Теперь Лундквист и Фюр делят десятое место по победам среди всех вратарей в истории лиги.

Добавим, что девятое место занимает канадец Глен Холл. В 1950-1970-х годах он одержал 407 побед за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис».

Лидером по победам в НХЛ остается Мартин Бродо (691).