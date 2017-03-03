Шайба Зайцева не помогла «Торонто» победить «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Решающий буллит в составе «Лос-Анджелес» забросил Анже Копитар.
Отметим, что российский защитник Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой. Всего на счету россиянина в этом сезоне три гола.
Матч
Лос-Анджелес - Торонто - 3:2 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 2:04 (0:1). Зайцев (Бойл), 27:20 (0:2). Копитар (Даути, Маззин), 40:27 (1:2). Пирсон (Мартинес, Тоффоли), 41:57 (2:2).
Победный буллит:
Копитар - 3:2.
Место и дата
03 марта 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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