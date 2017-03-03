«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кленовые листья» вели со счетом 2:0 по итогам двух периодов. На третьей минуте матча форвард Тайлер Бозак забил первый гол, а на 28-й – защитник Никита Зайцев удвоил преимущество гостей.

Для 25-летнего российского игрока обороны этот гол стал третьим в сезоне. Теперь на счету Зайцева 28 (3+25) очков в 63 матчах чемпионата. Отметим, что ему ассистировал новичок команды форвард Брайан Бойл.

Однако в третьем периоде «Лос-Анджелес» сравнял счет благодаря голам Тэннера Пирсона и Анже Копитара. А в серии буллитов словенец принес «королям» победу.

Добавим, что у хозяев дебютировал форвард Джером Игинла, обменянный из «Колорадо».

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