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«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ

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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кленовые листья» вели со счетом 2:0 по итогам двух периодов. На третьей минуте матча форвард Тайлер Бозак забил первый гол, а на 28-й – защитник Никита Зайцев удвоил преимущество гостей.

Для 25-летнего российского игрока обороны этот гол стал третьим в сезоне. Теперь на счету Зайцева 28 (3+25) очков в 63 матчах чемпионата. Отметим, что ему ассистировал новичок команды форвард Брайан Бойл.

Однако в третьем периоде «Лос-Анджелес» сравнял счет благодаря голам Тэннера Пирсона и Анже Копитара. А в серии буллитов словенец принес «королям» победу.

Добавим, что у хозяев дебютировал форвард Джером Игинла, обменянный из «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Лос-Анджелес - Торонто - 3:2 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 2:04 (0:1). Зайцев (Бойл), 27:20 (0:2). Копитар (Даути, Маззин), 40:27 (1:2). Пирсон (Мартинес, Тоффоли), 41:57 (2:2).

Победный буллит:

Копитар - 3:2.

Место и дата

03 марта 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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