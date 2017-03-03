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Младенович и Цуренко вышли в полуфинал турнира в Акапулько

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Определились полуфиналисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.

Первая сеяная Мирьяна Лючич-Барони из Хорватии нанесла поражение представительнице Франции Полин Парментье (6:2, 6:3). Ее соперницей за выход в финал станет украинка Леся Цуренко, которая выбила из борьбы Елену Остапенко из Латвии (6:3, 7:6 (7:5)).

Во второй половине сетки полуфинальную пару составили Кристина Макхэйл из США и Кристина Младенович из Франции. Макхэйл с одинаковым счетом 6:2 победила в двух сетах Монику Пуиг из Пуэрто-Рико, а Младенович была сильнее Кирстен Флипкенс из Бельгии (6:4, 6:3).

Акапулько (Мексика)

Турнир Abierto Mexicano TELCEL

Призовой фонд  226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Леся Цуренко (Украина, 7) – Елена Остапенко (Латвия, 3) – 6:3, 7:6 (7:5)

Кристина Макхэйл (США, 5) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 4) – 6:2, 6:2

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 1) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:3

Кристина Младенович (Франция, 2) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:3

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