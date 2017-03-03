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Луис Суарес: Если мы забьем два мяча к перерыву, «ПСЖ» занервничает

Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» его команда собирается отыгрывать дефицит в четыре мяча.

«Если мы забьем два гола к перерыву – это не цель, но если мы сделаем это, – они начнут нервничать и подумают, что мы можем перевернуть ситуацию. Это качество отличает нашу команду – мы действительно можем переломить игру.

Мы убеждены, что у нас невероятная команда. Если мы хотим войти в историю, нужно выходить на игру с желанием все исправить», – приводит Sport.es слова Суареса.

Напомним, 14 февраля в первом матче на «Парк де Пренс» «Барселона» потерпела крупное поражение (0:4). Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

Матч

Барселона - ПСЖ

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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