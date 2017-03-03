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Марат Хуснуллин: Никаких нарушений при реконструкции «Лужников» нет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкция стадиона «Лужники» проходит без каких-либо нарушений. 

- Никаких нарушений нет. Специальная группа Стройнадзора ведет постоянный контроль, так как «Лужники» являются очень важным объектом. Если есть какие-то недочеты в процессе строительства, то они сразу же устраняются. Это обычные рабочие моменты, объект чемпионата мира не может строиться с нарушениями, - сообщил Хуснуллин, добавив, что в «Лужниках» все делается «на очень серьезном уровне контроля».

По словам чиновника, «на территории «Лужников» применяется настолько навороченная система безопасности, какой нет ни на одном стадионе не только в России, но и в мире. Вся она будет построена по проектному решению». 

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.

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