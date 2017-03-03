Сергей Бобровский: Ребята помогали мне и блокировали броски в нужные моменты

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Миннесотой» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В это время сезона игра уплотняется. Теперь становится трудно забивать. Ребята помогли мне. Они блокировали броски в нужные моменты, когда я не видел шайбу, или мне было сложно это сделать. Я ценю эту помощь. Они грамотно играли в правильное время», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что для 28-летнего российского голкипера этот сухой матч стал 16-м в карьере в НХЛ.

Также он установил личный рекорд по победам за сезон (33) и повторил клубное достижение «Коламбуса» по этому показателю, установленное в сезоне 2008/2009 Стивом Мэйсоном.