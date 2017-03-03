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Павел Колобков: Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что никто уже не отнимет у России право проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

- Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс, - сказал Колобков.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе на Крестовском острове.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».  

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