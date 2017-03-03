Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»
Форвард Герман Рубцов
подписал контракт новичка с «Филадельфией».
18-летний российский нападающий выступает в QMJHL за «Шикутими» и набрал 20 (8+12) очков в 14 матчах.
В составе молодежной сборной России Рубцов стал бронзовым призером последнего чемпионата мира, однако в пяти матчах на турнире остался без очков.
Напомним, что нынешний сезон форвард начинал в «Витязе» и провел 15 матчей в НХЛ. Также на его счету 15 (7+8) очков в 15 матчах МХЛ за «Русских Витязей».
В прошлом сезоне Рубцов выступал в МХЛ за команду «Россия U18» и набрал 26 (12+14) очков в 28 матчах.
Добавим, что «Филадельфия» выбрала Рубцова в первом раунде
драфта 2016 года под общим 22-м номером.
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