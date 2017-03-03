Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»

Форвард Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией».

18-летний российский нападающий выступает в QMJHL за «Шикутими» и набрал 20 (8+12) очков в 14 матчах.

В составе молодежной сборной России Рубцов стал бронзовым призером последнего чемпионата мира, однако в пяти матчах на турнире остался без очков.

Напомним, что нынешний сезон форвард начинал в «Витязе» и провел 15 матчей в НХЛ. Также на его счету 15 (7+8) очков в 15 матчах МХЛ за «Русских Витязей».

В прошлом сезоне Рубцов выступал в МХЛ за команду «Россия U18» и набрал 26 (12+14) очков в 28 матчах.

Добавим, что «Филадельфия» выбрала Рубцова в первом раунде драфта 2016 года под общим 22-м номером.