Матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах

Министр спорта РФ Павел Колобков гарантировал, что матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года будут показаны на центральных российских каналах.

- Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую - матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах, - цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет 100 млн долларов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе на Крестовском острове.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».