Сергей Калинин: В «Торонто» объяснили, что подписали меня в первую команду

Форвард «Торонто» Сергей Калинин рассказал о событиях, предшествовавших обмену из «Нью-Джерси».

17 февраля «Девилз» выставили 25-летнего российского нападающего на драфт отказов, но в течение 24 часов ни один клуб НХЛ не забрал его. Однако на следующий день Калинин стал игроком «Торонто» в обмен на защитника Виктора Лева. При этом пока форвард играет в АХЛ за «Торонто Марлис».

«Я просил обмена у «Нью-Джерси» примерно три-четыре недели назад, еще перед тем, как узнал, что меня выставили на драфт отказов. Кстати говоря, я не ожидал, что так произойдет. После того разговора я подумал, что в клубе решили оставить меня в команде. Я получал определенное количество игрового времени, принял участие в последних шести матчах, поэтому совершенно не ожидал, что меня выставят на драфт отказов. Также я не ожидал, что меня никто с него не заберет. Это был немного неприятный момент, но я рад, что нашлась команда, которая была во мне заинтересована. Я считаю, что «Торонто» был лучшим вариантом для меня, и я очень рад, что в итоге оказался здесь.

Мне объяснили ситуацию и сказали, что подписали меня именно в первую команду. В клубе рассчитывают на меня и дали указание продолжать работать, чтобы понять систему игры «Торонто». Там дали понять, что в скором времени постараются поднять меня наверх и дать шанс проявить себя в основе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне сначала надо найти свою игру в «Марлис», – приводит слова Калинина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в трех матчах регулярного чемпионата АХЛ на счету Калинина одна результативная передача.