Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Калинин: В «Торонто» объяснили, что подписали меня в первую команду

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Сергей Калинин рассказал о событиях, предшествовавших обмену из «Нью-Джерси».

17 февраля «Девилз» выставили 25-летнего российского нападающего на драфт отказов, но в течение 24 часов ни один клуб НХЛ не забрал его. Однако на следующий день Калинин стал игроком «Торонто» в обмен на защитника Виктора Лева. При этом пока форвард играет в АХЛ за «Торонто Марлис».

«Я просил обмена у «Нью-Джерси» примерно три-четыре недели назад, еще перед тем, как узнал, что меня выставили на драфт отказов. Кстати говоря, я не ожидал, что так произойдет. После того разговора я подумал, что в клубе решили оставить меня в команде. Я получал определенное количество игрового времени, принял участие в последних шести матчах, поэтому совершенно не ожидал, что меня выставят на драфт отказов. Также я не ожидал, что меня никто с него не заберет. Это был немного неприятный момент, но я рад, что нашлась команда, которая была во мне заинтересована. Я считаю, что «Торонто» был лучшим вариантом для меня, и я очень рад, что в итоге оказался здесь.

Мне объяснили ситуацию и сказали, что подписали меня именно в первую команду. В клубе рассчитывают на меня и дали указание продолжать работать, чтобы понять систему игры «Торонто». Там дали понять, что в скором времени постараются поднять меня наверх и дать шанс проявить себя в основе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне сначала надо найти свою игру в «Марлис», – приводит слова Калинина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в трех матчах регулярного чемпионата АХЛ на счету Калинина одна результативная передача.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛРоссийский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»Форвард Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией».Сергей Бобровский: Ребята помогали мне и блокировали броски в нужные моментыГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Миннесотой» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Это нормально для футбола, но тут хоккей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев случайно оказался на пути летящей шайбы.«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Зайцева не помогла «Торонто» победить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Лундквист сравнялся с Фюром по победам и вышел на десятое место в истории лигиГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Лос-Анджелес» по буллитам победил «Торонто» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился дракой, а Александр Овечкин снова не набрал очки.Бобровский одержал 33-ю победу и установил личный рекорд в НХЛГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0) и одержал 33-ю победу в сезоне.Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»«Коламбус» нанес поражение «Миннесоте» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Николай Голдобин: Мне сказали в «Ванкувере», что дадут шанс проявить себяФорвард Николай Голдобин прокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов уже готов стать звездой телевидения в Северной Америке.Игинла выбрал в «Лос-Анджелесе» 88-й номер в честь ГретцкиФорвард Джером Игинла будет играть в «Лос-Анджелесе» под 88-м номером.Лайне признан лучшим новичком февраляФорвард «Виннипега» Патрик Лайне стал лучшим новичком месяца в феврале.Тайлер Джонсон: Когда шайба у Кучерова, у нас сразу появляются моментыФорвард «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) высказался об игре своего партера по звену Никиты Кучерова.Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушахГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) и игру российского голкипера Андрея Василевского.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Нью-Джерси
Нью-Джерсикалендарьстатистика
Сергей Калинин
Сергей Калининвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
АХЛ
АХЛ