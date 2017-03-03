Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи

Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение в адрес судьи в игре с «Анже» (0:3).

Во время замены резервный арбитр, державший в руках табло, случайно задел игрока, который был заменен. Каюзак бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален.

Теперь 32-летний футболист пропустит матчи против «Сент-Этьена», «Генгама» и «Метца». В текущем сезоне лиги 1 Каюзак провел 21 матч, но результативными действиями не отметился.



