Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи
Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение в адрес судьи в игре с «Анже» (0:3).
Во время замены резервный арбитр, державший в руках табло, случайно задел игрока, который был заменен. Каюзак бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален.
Le rouge du week-end pour Cahuzac. #SCOSCB pic.twitter.com/No4vGbKkbC— Franck (@franckb22) 25 февраля 2017 г.
Теперь 32-летний футболист пропустит матчи против «Сент-Этьена», «Генгама» и «Метца». В текущем сезоне лиги 1 Каюзак провел 21 матч, но результативными действиями не отметился.
Получил в табло! Игрока уже после замены удалили за удар судьи (видео)
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