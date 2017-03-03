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Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи

Источник:  L'EquipeКомментарии

Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение в адрес судьи в игре с «Анже» (0:3).

Во время замены резервный арбитр, державший в руках табло, случайно задел игрока, который был заменен. Каюзак бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален.

Теперь 32-летний футболист пропустит матчи против «Сент-Этьена», «Генгама» и «Метца».  В текущем сезоне лиги 1 Каюзак провел 21 матч, но результативными действиями не отметился.

Получил в табло! Игрока уже после замены удалили за удар судьи (видео)


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