Кафу посетит мероприятие «100 дней до Кубка Конфедераций»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу 9 марта приедет в Санкт-Петербург и посетит мероприятие «100 дней до Кубка Конфедераций».

По сообщению пресс-службы оргкомитета «Россия-2018», финальный отсчет дадут на стадионе «Санкт-Петербург». После этого Кафу поучаствует в акции «Символические 100 пасов» вместе с бывшими игроками сборной России: Евгением Алдониным, Вячеславом Малафеевым, Дмитрием Сенниковым, Алексеем Смертиным и Романом Широковым.

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

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