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Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли на пост главного тренера «Барселоны».

«Сампаоли будет идеальным вариантом для «Барселоны», – приводит Marca слова Капелло. – Для меня он один из самых интересных тренеров в Европе и имеет все необходимое, чтобы стать тренером «Барселоны».

У него много ярко выраженных индивидуальных качеств, он знает, как заставить себя уважать и дать команде что-то новое.

Его стиль – более вертикальный, поэтому он принесет «Барселоне» немного другой футбол».

Напомним, 56-летний Сампаоли проводит первый сезон в Европе после того, как летом прошлого года возглавил «Севилью», которая занимает третье место в примере, отставая на два очка от лидирующей «Барселоны».

Ранее стало известно о том, что нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона. 

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