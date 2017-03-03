Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Миннесотой» (1:0) голкипер отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив «шатаут». Для 28-летнего российского вратаря этот сухой матч стал 16-м в карьере в НХЛ.

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Алекс Берроуз, оформивший дубль в матче с «Колорадо» (2:1).

Замкнул тройку лучших голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, который в матче с «Нью-Джерси» (1:0) отразил 15 бросков.