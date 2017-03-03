Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кими Райкконен: Результаты «Феррари» выглядят многообещающе

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен оценил итоги первых тестов в Барселоне, в заключительный день которых 37-летний финн показал лучшее время.

«Все прошло хорошо и по плану. Конечно, все хотят успеть как можно больше, но по сравнению с прошлым годом в этот раз у нас все прошло лучше. Отличный старт!

На следующей неделе нам нужно много чего сделать, так что будем ориентироваться уже на данные после вторых тестов.

Все всегда воодушевлены началом года, так что пока проблем нет. Я не знаю, где мы окажемся к концу сезона, однако сейчас результаты выглядят многообещающе», – приводит Autosport.com.ru слова Райкконена.

Напомним, вторые предсезонные тесты стартуют на следующей неделе во вторник и пройдут также в Барселоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне, Квят – десятыйВ Барселоне (Испания) завершились первые предсезонные тесты. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Советский спорт» подводит итоги первой серии зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно всеПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые вступят в силу со следующего сезона.Эрик Булье: Меня удивил темп «Феррари» на тестахГоночный директор «Маларена» Эрик Булье сказал, что на тестах в Барселоне его больше всего удивило выступление «Феррари».Сергей Воробьев: Нас радует интерес болельщиков к Гран-при РоссииПромоутер Гран-при России Сергей Воробьев рассказал о продаже билетов на соревнования.Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в БарселонеПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат во время утренней сессии в четвертый день тестов в Барселоне.Льюис Хэмилтон: В Формуле-1 меняются машины, нам нужно придумать и новые гонкиГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему нравится идея изменения формата Гран-при.Даниэль Риккардо: В начале сезона будут лидировать «Мерседес» и «Феррари»Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что его команде не под силу угнаться за «Мерседесом» по количеству пройденных кругов на тестах.Даниил Квят: В теории обгонять будет сложнее, так как тормозной путь сократитсяГонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как новые правила скажутся на обгонах во время гонок.Льюис Хэмилтон: Сочуствую Строллу, сейчас не самое лучшее время для дебюта в Формуле-1Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл выбрал не лучшее время для дебюта в королевских гонках.Вальттери Боттас: Машина хорошо управляется, становится все лучше и лучшеФинский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас подвел итоги третьего дня тесто в Барселоне.Даниил Квят: Нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темпРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги третьего дня тестов в Барселоне.Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят – последнийПродолжаются тесты Формулы-1 в Барселоне (Испания). Лучшее время после трех дней в активе пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1Команда Sauber объявила о приглашении девушки на должность гонщика программы по развитию.«Манор» отказался от участия в чемпионате мираКоманда «Манор» снялась с чемпионата Формулы-1 в 2017 году. Об этом сообщает Autosport.Квят показал девятое время на утренней сессии тестов в БарселонеПилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает девятое место по итогам утренней сессии тестов в Барселоне.Нико Росберг: В 2017 году гонщики почувствуют себя настоящими гладиаторамиЭкс-пилот команды «Мерседес», чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от болидов на новый сезон.Организаторы Гран-при Канады продлили контракт до 2029 годаГран-при Канады останется в календаре Формулы-1, по крайней мере, до 2029 года, сообщили организаторы этапа, которые продлили действующий контракт.Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиляПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.Даниил Квят: Мы проделали отличную работуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги второго дня предсезонных тестов в Барселоне.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Формула-1
Формула-1