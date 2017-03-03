Кими Райкконен: Результаты «Феррари» выглядят многообещающе

Пилот «Феррари» Кими Райкконен оценил итоги первых тестов в Барселоне, в заключительный день которых 37-летний финн показал лучшее время.

«Все прошло хорошо и по плану. Конечно, все хотят успеть как можно больше, но по сравнению с прошлым годом в этот раз у нас все прошло лучше. Отличный старт!

На следующей неделе нам нужно много чего сделать, так что будем ориентироваться уже на данные после вторых тестов.

Все всегда воодушевлены началом года, так что пока проблем нет. Я не знаю, где мы окажемся к концу сезона, однако сейчас результаты выглядят многообещающе», – приводит Autosport.com.ru слова Райкконена.

Напомним, вторые предсезонные тесты стартуют на следующей неделе во вторник и пройдут также в Барселоне.