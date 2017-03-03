«Дружбу» закрыли на реконструкцию

В Москве началась реконструкция универсального спортивного зала «Дружба» на территории Олимпийского комплекса «Лужники», сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

После реконструкции «Дружба» превратится в современный спортивный объект с самым передовым оснащением и расширенными техническими возможностями.

Фасады здания обновят, старое остекление заменят новыми энергоэффективными витражами. В помещениях зала появятся профессиональное спортивное покрытие и специализированное спортивное освещение.

Также в спортивном сооружении заменят все инженерные коммуникации, установят современные системы безопасности, энергоэффективные системы вентиляции и кондиционирования.

Работы ведутся в рамках комплексной программы обновления территории. Открытие зала намечено на 2018 год.

Добавим, что Универсальный спортивный зал «Дружба» был построен для проведения соревнований XXII Олимпиады 1980 года. Здание находится на набережной Москвы-реки, недалеко от станции метро «Воробьевы горы», и напоминает по форме морскую звезду.