Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Дружбу» закрыли на реконструкцию

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

В Москве началась реконструкция универсального спортивного зала «Дружба» на территории Олимпийского комплекса «Лужники», сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

После реконструкции «Дружба» превратится в современный спортивный объект с самым передовым оснащением и расширенными техническими возможностями.

Фасады здания обновят, старое остекление заменят новыми энергоэффективными витражами. В помещениях зала появятся профессиональное спортивное покрытие и специализированное спортивное освещение.

Также в спортивном сооружении заменят все инженерные коммуникации, установят современные системы безопасности, энергоэффективные системы вентиляции и кондиционирования.

Работы ведутся в рамках комплексной программы обновления территории. Открытие зала намечено на 2018 год.

Добавим, что Универсальный спортивный зал «Дружба» был построен для проведения соревнований XXII Олимпиады 1980 года. Здание находится на набережной Москвы-реки, недалеко от станции метро «Воробьевы горы», и напоминает по форме морскую звезду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
все новости