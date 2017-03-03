Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» ищет замену Промесу в Италии

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Московский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Промес, скорее всего, покинет «Спартак» летом. У голландского футболиста были предложения из Англии. Сообщается, что с продажи Промеса «Спартак» может выручить порядка 20 миллионов евро.

В расширенном списке красно-белых фигурируют игроки «Милана» Сусо и Мбайе Ньянг, один из лидеров атаки «Ромы» Диего Перотти, а также футболист «Торино» Адем Льяич.   

В текущем сезоне Промес провел за красно-белых в премьер-лиге 14 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»В преддверии возобновления сезона защитник «Ростова» ответил на вопросы «Советского спорта».Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияНиколай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияПрезидент «Локомотива» (2007-2010 годы) ответил на критику Ольги Смородской.Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Зенит» не рассматривал возможность отставки Луческу по ходу сезонаРуководство «Зенита» не обсуждало возможность расставания с главным тренером команды Мирчей Луческу по ходу сезона, сообщает Федеральное агентство новостей.Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решенияГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Станислав Черчесов: Почему я не сделал «Спартак» чемпионом? Не хватило опытаГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о времени, когда он тренировал московский «Спартак».«Томь» – «Ростов». Текстовая трансляция начнется в 19:00Матч 18-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».РФПЛ. 18-й тур. «Томь» сыграет с «Ростовом», ЦСКА – «Зенит» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убралиБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что могло стать причиной ее отставки.«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Томью»Сегодня вечером «Ростов» провел предыгровую тренировку перед игрой 18-го тура РФПЛ с «Томью».Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секундуПрезидент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал игроком «Наполи».Ольга Смородская: Сейчас у «Локомотива» не систематическая работа с болельщиками, а полная профанацияБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала новое руководство клуба за работу с болельщиками.Александр Кержаков: Ситуация с Кокориным ничего, кроме шуток, у игроков не вызвалаНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с Александром Кокориным и о матче против ЦСКА.Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцевСтало известно, какое наказание грозит форварду «Зенита» Александру Кокорину. Напомним, что футболист нарушил правила дорожного движения, находясь в Москве.Станислав Черчесов: Инцидент с Кокориным? Нас такие вещи не устраиваютГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным.Включайте Блантера! Колонка Евгения ДзичковскогоВключайте Блантера! Колонка Евгения ДзичковскогоВ пятницу матчем «Томь» – «Ростов» возобновляется футбольный чемпионат России.Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.Щесны заявил, что останется в «Арсенале», если станет основным голкипером «пушкарей»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», ответил на вопрос о своем будущем.Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаФутболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» – об очередной истории, в которую вляпался нападающий «Зенита» и сборной России.
Главные новости
Футбол
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите - я сломаю его
Биатлон
Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад - 76-м, Гараничев - 89-м
Хоккей
Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»
Бокс
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за допинг
Футбол
Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решения
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы