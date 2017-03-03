«Спартак» ищет замену Промесу в Италии

Московский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Промес, скорее всего, покинет «Спартак» летом. У голландского футболиста были предложения из Англии. Сообщается, что с продажи Промеса «Спартак» может выручить порядка 20 миллионов евро.

В расширенном списке красно-белых фигурируют игроки «Милана» Сусо и Мбайе Ньянг, один из лидеров атаки «Ромы» Диего Перотти, а также футболист «Торино» Адем Льяич.

В текущем сезоне Промес провел за красно-белых в премьер-лиге 14 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.