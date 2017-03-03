Отставка Юрзинова пока не принята
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший, заявивший вчера о своей отставке, пока официально остается в должности наставника команды.
Как удалось выяснить «Советскому спорту», руководство «Куньлунь Ред Стар» пока не приняло отставку главного тренера, поскольку для него заявление Владимира Юрзинова-младшег
Есть основания предполагать, что и официального заявления об отставке, (кроме устного) от тренера пока не поступало.
После пятого матча, которым «Куньлунь» завершил выступление в первом раунде плей-офф Владимир Юрзинов вместе с командой вылетел в Пекин и сейчас находится там.
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