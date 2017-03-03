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Отставка Юрзинова пока не принята

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший, заявивший вчера о своей отставке, пока официально остается в должности наставника команды.

Как удалось выяснить «Советскому спорту», руководство «Куньлунь Ред Стар» пока не приняло отставку главного тренера, поскольку для него заявление Владимира Юрзинова-младшего о разрыве контракта на пресс-конференции после пятого матча серии пекинского клуба с «Магниткой» также стало неожиданностью.

Есть основания предполагать, что и официального заявления об отставке, (кроме устного) от тренера пока не поступало.

После пятого матча, которым «Куньлунь» завершил выступление в первом раунде плей-офф Владимир Юрзинов вместе с командой вылетел в Пекин и сейчас находится там.

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