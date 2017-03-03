Отставка Юрзинова пока не принята

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший, заявивший вчера о своей отставке, пока официально остается в должности наставника команды.



Как удалось выяснить «Советскому спорту», руководство «Куньлунь Ред Стар» пока не приняло отставку главного тренера, поскольку для него заявление Владимира Юрзинова-младшег о о разрыве контракта на пресс-конференци и после пятого матча серии пекинского клуба с «Магниткой» также стало неожиданностью.

Есть основания предполагать, что и официального заявления об отставке, (кроме устного) от тренера пока не поступало.

После пятого матча, которым «Куньлунь» завершил выступление в первом раунде плей-офф Владимир Юрзинов вместе с командой вылетел в Пекин и сейчас находится там.