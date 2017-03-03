Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валттери Боттас: Смена команды оказалась более сложным процессом, чем я думал

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

«Определенно я чувствую себя все более и более комфортно. С каждым днем я все больше становлюсь частью команды. Я уже чувствую себя хорошо. Например, сегодня утром во время прогулки и за завтраком. Так что это хорошие ощущения.

При этом по-прежнему нам предстоит еще много работы. Смена команды оказалось намного более сложным процессом, чем я рассчитывал изначально. Но это не тот барьер, который невозможно преодолеть.

Все возможно, и я работаю над этим с первого дня. Стараюсь быть открытым, чтобы привыкнуть ко всему, поэтому пока все проходит гладко. Я уверен, что на следующей неделе мы добьемся существенного прогресса. Перед Мельбурном у меня будет время, чтобы вернуться на базу и проанализировать все вместе с инженерами.

Я уверен, что мы будем готовы, и я окончательно стану частью команды перед Мельбурном», – приводит Autosport.com слова Боттаса.

Напомним,  после четырех сезонов в «Уильямсе» 27-летний финн перешел в «Мерседес», где заменил действующего чемпиона мира Нико Росберга.

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими Райкконен: Результаты «Феррари» выглядят многообещающеПилот «Феррари» Кими Райкконен оценил итоги первых тестов в Барселоне, в заключительный день которых 37-летний финн показал лучшее время.Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне, Квят – десятыйВ Барселоне (Испания) завершились первые предсезонные тесты. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Советский спорт» подводит итоги первой серии зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно всеПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые вступят в силу со следующего сезона.Эрик Булье: Меня удивил темп «Феррари» на тестахГоночный директор «Маларена» Эрик Булье сказал, что на тестах в Барселоне его больше всего удивило выступление «Феррари».Сергей Воробьев: Нас радует интерес болельщиков к Гран-при РоссииПромоутер Гран-при России Сергей Воробьев рассказал о продаже билетов на соревнования.Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в БарселонеПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат во время утренней сессии в четвертый день тестов в Барселоне.Льюис Хэмилтон: В Формуле-1 меняются машины, нам нужно придумать и новые гонкиГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему нравится идея изменения формата Гран-при.Даниэль Риккардо: В начале сезона будут лидировать «Мерседес» и «Феррари»Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что его команде не под силу угнаться за «Мерседесом» по количеству пройденных кругов на тестах.Даниил Квят: В теории обгонять будет сложнее, так как тормозной путь сократитсяГонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как новые правила скажутся на обгонах во время гонок.Льюис Хэмилтон: Сочуствую Строллу, сейчас не самое лучшее время для дебюта в Формуле-1Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл выбрал не лучшее время для дебюта в королевских гонках.Вальттери Боттас: Машина хорошо управляется, становится все лучше и лучшеФинский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас подвел итоги третьего дня тесто в Барселоне.Даниил Квят: Нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темпРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги третьего дня тестов в Барселоне.Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят – последнийПродолжаются тесты Формулы-1 в Барселоне (Испания). Лучшее время после трех дней в активе пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1Команда Sauber объявила о приглашении девушки на должность гонщика программы по развитию.«Манор» отказался от участия в чемпионате мираКоманда «Манор» снялась с чемпионата Формулы-1 в 2017 году. Об этом сообщает Autosport.Квят показал девятое время на утренней сессии тестов в БарселонеПилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает девятое место по итогам утренней сессии тестов в Барселоне.Нико Росберг: В 2017 году гонщики почувствуют себя настоящими гладиаторамиЭкс-пилот команды «Мерседес», чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от болидов на новый сезон.Организаторы Гран-при Канады продлили контракт до 2029 годаГран-при Канады останется в календаре Формулы-1, по крайней мере, до 2029 года, сообщили организаторы этапа, которые продлили действующий контракт.Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиляПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.
Главные новости
Футбол
На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа
Футбол
Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
Другие
4 марта в Уфе состоится открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России
Хоккей
Отставка Юрзинова пока не принята
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Самая быстрая версия 10 лет стройки стадиона в Петербурге!
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Футбол
Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи
Футбол
Матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Формула-1
Формула-1