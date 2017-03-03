Валттери Боттас: Смена команды оказалась более сложным процессом, чем я думал

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

«Определенно я чувствую себя все более и более комфортно. С каждым днем я все больше становлюсь частью команды. Я уже чувствую себя хорошо. Например, сегодня утром во время прогулки и за завтраком. Так что это хорошие ощущения.

При этом по-прежнему нам предстоит еще много работы. Смена команды оказалось намного более сложным процессом, чем я рассчитывал изначально. Но это не тот барьер, который невозможно преодолеть.

Все возможно, и я работаю над этим с первого дня. Стараюсь быть открытым, чтобы привыкнуть ко всему, поэтому пока все проходит гладко. Я уверен, что на следующей неделе мы добьемся существенного прогресса. Перед Мельбурном у меня будет время, чтобы вернуться на базу и проанализировать все вместе с инженерами.

Я уверен, что мы будем готовы, и я окончательно стану частью команды перед Мельбурном», – приводит Autosport.com слова Боттаса.

Напомним, после четырех сезонов в «Уильямсе» 27-летний финн перешел в «Мерседес», где заменил действующего чемпиона мира Нико Росберга.

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.