Ефимова одержала победу на 100-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии
Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала первую победу в 2017 году. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс.
Серебро завоевала австралийка Джессика Хансен, тройку замкнула еще одна представительница Австрилии Тейлор Маккеон.
Ефимова на турнире выступит на пяти дистанциях – 50, 100 и 200 м брассом, а также на 200 м комплексом и 50 м на спине.
Открытый чемпионат Нового Южного Уэльса
Сидней (Австралия)
Женщины
Брасс, 100 м.
1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.06,55.
2. Джессика Хансен – 1.07,41.
3. Тейлор Маккеон (обе – Австралия) – 1.07,57
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