Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ефимова одержала победу на 100-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала первую победу в 2017 году. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Серебро завоевала австралийка Джессика Хансен, тройку замкнула еще одна представительница Австрилии Тейлор Маккеон. 

Ефимова на турнире выступит на пяти дистанциях – 50, 100 и 200 м брассом, а также на 200 м комплексом и 50 м на спине.  

 Открытый чемпионат Нового Южного Уэльса

Сидней (Австралия)

Женщины

Брасс, 100 м.

1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.06,55.

2. Джессика Хансен – 1.07,41.

3. Тейлор Маккеон (обе – Австралия) – 1.07,57

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео)Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео)Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала интервью «Советскому спорту».Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивноВчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор.Efimova Team выступит на чемпионате Нового Южного УэльсаЮлия Ефимова стартует на пяти дистанциях, Вера Калашникова и Андрей Николаев – на четырех.Юлия Ефимова собирает фан-группу на чемпионат России10-14 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» пройдет чемпионат России по плаванию – отборочный на июльский чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео)«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео)«Советский спорт» стал эксклюзивным информационным партнером первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team.Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как ФелпсДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.Юлия Ефимова: Уезжать за рубеж и у кого-то там тренироваться желания уже нетДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова рассказала о дальнейших планах в своей карьере.Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалинТрехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова приступила к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин. Об этом сообщил ее агент Андрей Митьков.Ефимова приступит к тренировкам через две неделиРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, перенесшая операцию по частичному удалению миндалин, приступит к тренировкам через две недели, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалинЧетырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент российской спортсменки Анна Митькова на страницы Ефимовой в Facebook.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)В наших глазах Юлия Ефимова – главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 январяТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.
Главные новости
Футбол
На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа
Футбол
Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
Другие
4 марта в Уфе состоится открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России
Хоккей
Отставка Юрзинова пока не принята
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Самая быстрая версия 10 лет стройки стадиона в Петербурге!
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Футбол
Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи
Футбол
Матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости