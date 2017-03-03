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В Екатеринбурге пройдет волейбольный турнир памяти Владимира Кадочникова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 3 по 6 марта 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергетик» в Екатеринбурге пройдет Всероссийский турнир по волейболу, посвященный памяти Почетного гражданина Свердловской области Владимира Кадочникова.

Владимир Кадочников был известным политиком, избирался в Государственную уму Российской Федерации и занимал пост мэра Екатеринбурга.

- Папа очень любил волейбол.  Сам играл.  Всегда поддерживал «Уралочку», не пропускал ни один официальный матч. Свою любовь к волейболу папа пронес через всю жизнь. В силу своего положения, помогал не только команде мастеров, но и детским командам, - вспоминает дочь Владимира Дмитриевича Надежда Кадочникова, сама на профессиональном уровне игравшая в волейбол.

В соревнованиях примут участие команды девушек и юношей 1999-2003 годов рождения. Заявки подали 8 команд.  Города участников: Екатеринбург, Москва, Казань, Чусовой.

После церемонии открытия легендарная волейбольная команда «Уралочка» проведет мастер-класс и автограф сессию, а 6 марта участники турнира будут приглашены на тренировку «Уралочки», которую проведет сам Николай Карполь.


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