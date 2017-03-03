В Екатеринбурге пройдет волейбольный турнир памяти Владимира Кадочникова
С 3 по 6 марта 2017 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Энергетик» в Екатеринбурге пройдет Всероссийский турнир по волейболу,
посвященный памяти Почетного гражданина Свердловской области Владимира
Кадочникова.
Владимир Кадочников был известным политиком, избирался в
Государственную уму Российской Федерации и занимал пост мэра Екатеринбурга.
- Папа очень любил волейбол. Сам играл.
Всегда поддерживал «Уралочку», не пропускал ни один официальный матч. Свою
любовь к волейболу папа пронес через всю жизнь. В силу своего положения, помогал
не только команде мастеров, но и детским командам, - вспоминает дочь Владимира
Дмитриевича Надежда Кадочникова, сама на профессиональном уровне игравшая в
волейбол.
В соревнованиях примут участие команды девушек и юношей
1999-2003 годов рождения. Заявки подали 8 команд. Города участников: Екатеринбург, Москва,
Казань, Чусовой.
После церемонии открытия легендарная волейбольная команда «Уралочка» проведет мастер-класс и автограф сессию, а 6 марта участники турнира будут приглашены на тренировку «Уралочки», которую проведет сам Николай Карполь.