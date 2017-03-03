Владимир Уйба: ФМБА – категорический противник допинга

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает в легальной плоскости и является категорическим противником допинга, заявил руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

На совещании 1 марта в Красноярске, посвященном подготовке к зимней Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал, что «имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга в России не сработала».

«ФМБА России - категорический противник допинга, - заявил Уйба на пресс-конференции. - Мы работаем в легальной плоскости, мы абсолютно открыты, наши достижения - это наши доктора, ученые, которые позволяют повышать возможности человека, не прибегая к запрещенным препаратам. Мы разработали индивидуальные программы для топовых спортсменов, которые способны приносить медали сборной. Все они находятся на индивидуальном сопровождении для вывода на пики формы с учетом того, с чем сталкиваются спортсмены, тренеры и врачи».