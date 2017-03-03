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Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьему

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.

«Нам нужно признать, что сейчас мы ближе к тому, чтобы финишировать на четвертом месте, чем на третьем.

«Атлетико» нужно защищать четвертое место. И если нам потребуется отыгрываться, нам нужно это делать.

Гол «Депортиво» вселил уверенность в их команду, и у них получился хороший первый тайм.

Мы играли неорганизованно, но нам удалось прибавить, и мы могли даже победить, хотя и проиграть тоже», – приводит Marca слова Симеоне.

Отметим, что после 25 туров «Атлетико» занимает четвертое место, отставая на девять очков от «Севильи» и опережая на одно очко «Реал Сосьедад».

Напомним, первые три команды по итогам чемпионата получают место в групповом этапе Лиги чемпионов, а команда, занявшая четвертое место, попадает в раунд плей-офф.

Матч

Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)

Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)

Предупреждения:

Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

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