Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьему
Главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад
в турнирной таблице.
«Нам нужно признать, что сейчас мы ближе к тому, чтобы финишировать на четвертом месте, чем на третьем.
«Атлетико» нужно защищать четвертое место. И если нам потребуется отыгрываться, нам нужно это делать.
Гол «Депортиво» вселил уверенность в их команду, и у них получился хороший первый тайм.
Мы играли неорганизованно, но нам удалось прибавить, и мы могли даже победить, хотя и проиграть тоже», – приводит Marca слова Симеоне.
Отметим, что после 25 туров «Атлетико» занимает четвертое место, отставая на девять очков от «Севильи» и опережая на одно очко «Реал Сосьедад».
Напомним, первые три команды по итогам чемпионата получают место в групповом этапе Лиги чемпионов, а команда, занявшая четвертое место, попадает в раунд плей-офф.
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция