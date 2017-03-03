Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьему

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.

«Нам нужно признать, что сейчас мы ближе к тому, чтобы финишировать на четвертом месте, чем на третьем.

«Атлетико» нужно защищать четвертое место. И если нам потребуется отыгрываться, нам нужно это делать.

Гол «Депортиво» вселил уверенность в их команду, и у них получился хороший первый тайм.

Мы играли неорганизованно, но нам удалось прибавить, и мы могли даже победить, хотя и проиграть тоже», – приводит Marca слова Симеоне.

Отметим, что после 25 туров «Атлетико» занимает четвертое место, отставая на девять очков от «Севильи» и опережая на одно очко «Реал Сосьедад».

Напомним, первые три команды по итогам чемпионата получают место в групповом этапе Лиги чемпионов, а команда, занявшая четвертое место, попадает в раунд плей-офф.