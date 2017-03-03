Хавьер Грасия: Задача «Рубина» – поправить положение в таблице

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ.

- Настроение в команде хорошее, но не только из-за победы в кубковой игре. Мы вышли в следующую стадию, и в апреле сыграем полуфинал, но сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче чемпионата. В связи с этим хотелось бы вспомнить последний матч чемпионата в Москве против «Спартака». Как раз к тому матчу наша команда набрала ход, была успешная серия, и в этом московском матче футболисты тоже хорошо поработали и заслужили лучшего исхода. Сейчас мы хотим тот ход, который набрали перед перерывом, перенести на возобновление чемпионата. Наша задача – поправить положение в таблице, добрать очки, которые мы упустили в начале сезона, - цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».

Напомним, что после 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. Встреча «Анжи» - «Рубин» состоится 6 марта в Махачкале.