4 марта в Уфе состоится открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России

Открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России пройдет 4 марта в Уфе на площади Салавата Юлаева. Мероприятие начнется в 14:30, перед участниками, зрителями и гостями выступят спортсмены и творческие коллективы. Завершится праздник массовым флеш-мобом на музыкальную тему «Гимн Спартакиады» и «звездным» дождем.

В финальных соревнованиях примут участие более 2200 спортсменов, которые разыграют 186 комплектов наград в 15-ти видах спорта.

Следить за ходом Спартакиады можно на сайте Федерального центра подготовки спортивного резерва: fcpsr.ru, а также на официальной странице ФГБУ ФЦПСР в социальной сети.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ