«Спартак» поздравил Фернандо с 25-летием

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Фернандо.

Сегодня, 3 марта, футболисту красно-белых исполняется 25 лет.

«Поздравляем Фернандо с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении красно-белых.

Сегодня исполняется 25 лет бразильскому полузащитнику "Спартака" Лукасу Мартинсу Фернандо! Поздравляем!

Feliz aniversario! 🔴⚪🇧🇷🎂🏆🎆🎊🎉🎁 pic.twitter.com/USzxIUiUUw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 марта 2017 г.

Фернандо выступает за «Спартак» с июля 2016 года. За это время он провел за красно-белых 18 матчей и забил 1 мяч.