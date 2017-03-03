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«Спартак» поздравил Фернандо с 25-летием

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Фернандо.

Сегодня, 3 марта, футболисту красно-белых исполняется 25 лет.

«Поздравляем Фернандо с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении красно-белых.

Фернандо выступает за «Спартак» с июля 2016 года. За это время он провел за красно-белых 18 матчей и забил 1 мяч.

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