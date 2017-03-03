Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком

Главный тренер «Челси» Антонио Конте получил приз тренер года на ежегодной премии London Football Awards. Игроком года стал полузащитник «синих» Нголо Канте.

Напомним, «Челси» лидирует в премьер-лиге после 26 туров, опережая на десять очков «Тоттенхэм».

Конте и Канте проводят первый сезон в «Челси». 47-летний итальянец возглавил «синих» после работы с национальной сборной своей страны. А 25-летний француз перешел из «Лестера», с которым стал чемпионом Англии в 2016 году.

Также награду за вклад в футбол Лондона получил бывший полузащитник «Вест Хэма» и «Челси» Фрэнк Лэмпард. В церемонии принял участие бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.