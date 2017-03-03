Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте получил приз тренер года на ежегодной премии London Football
Awards. Игроком года стал полузащитник «синих» Нголо Канте.
Напомним, «Челси» лидирует в премьер-лиге после 26 туров, опережая на десять очков «Тоттенхэм».
Конте и Канте проводят первый сезон в «Челси». 47-летний итальянец возглавил «синих» после работы с национальной сборной своей страны. А 25-летний француз перешел из «Лестера», с которым стал чемпионом Англии в 2016 году.
Также награду за вклад в футбол Лондона получил бывший полузащитник «Вест Хэма» и «Челси» Фрэнк Лэмпард. В церемонии принял участие бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.
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