Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовался

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».

«Я и правда не знал, какие эмоции испытаю от этого вечера. Я сыграл на этой арене кучу матчей, стал свидетелем множества прекрасных событий в городе, и все эти воспоминания сегодня нахлынули. И визиты в детский госпиталь, и время, проведенное здесь с семьей, с партнерами…

Я почувствовал, что разделил это все с болельщиками и всей общиной города, и поэтому, наверное, так расчувствовался», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Отметим, что во время предматчевой церемонии болельщики «Монреаля» устроили овацию 27-летнему защитнику, после чего он не смог сдержать слез.

Добавим, что Саббэн провел в «Монреале» семь сезонов, а летом был обменян в «Нэшвилл» на Ши Уэбера.