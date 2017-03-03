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Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовался

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».

«Я и правда не знал, какие эмоции испытаю от этого вечера. Я сыграл на этой арене кучу матчей, стал свидетелем множества прекрасных событий в городе, и все эти воспоминания сегодня нахлынули. И визиты в детский госпиталь, и время, проведенное здесь с семьей, с партнерами…

Я почувствовал, что разделил это все с болельщиками и всей общиной города, и поэтому, наверное, так расчувствовался», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Отметим, что во время предматчевой церемонии болельщики «Монреаля» устроили овацию 27-летнему защитнику, после чего он не смог сдержать слез.

Добавим, что Саббэн провел в «Монреале» семь сезонов, а летом был обменян в «Нэшвилл» на Ши Уэбера.

Матч

Монреаль - Нэшвилл - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

Эллис (Фишер, Саббэн), 18:25 (0:1). Галлахер (Гальченюк), 50:55 (1:1). Байрон 59:51 (2:1).

Место и дата

03 марта 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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