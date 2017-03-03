На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа

Обладатель «Золотого мяча» 1958 года французский футболист Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет.

Копа является бронзовым призером чемпионата мира 1958 года. В составе клуба «Стад де Реймс» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Франции, в составе «Реала» дважды побеждал в примере. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов («Реал»).

За сборную Франции Копа провел 45 матчей, в которых забил 18 мячей. Копа является первым футболистом, удостоенным ордена Почетного легиона (1970).