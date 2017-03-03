Тренер Кабаевой приехала на детский турнир в Челябинске

Тренер олимпийской чемпионки Алины Кабаева Вера Шаталина стала главным судьей детского турнира «Уральские самоцветы», который проходит в Челябинской области, сообщает Znak.com.

В турнире принимают участие более 200 гимнасток в возрасте до 14 лет из городов Уральского федерального округа, Москвы, Новосибирска и Перми, а также Чехии и Ливии.

«Раньше турнир имел статус Кубка губернатора, но последние два года он проходит в формате всероссийских соревнований, на которые стремятся попасть спортсмены не только с Урала, но и даже из-за границы», – рассказала одна из организаторов турнира Анастасия Гришина.