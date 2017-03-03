Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Кабаевой приехала на детский турнир в Челябинске

Источник:  Znak.comКомментарии

Тренер олимпийской чемпионки Алины Кабаева Вера Шаталина стала главным судьей детского турнира «Уральские самоцветы», который проходит в Челябинской области, сообщает Znak.com.

В турнире принимают участие более 200 гимнасток в возрасте до 14 лет из городов Уральского федерального округа, Москвы, Новосибирска и Перми, а также Чехии и Ливии.

«Раньше турнир имел статус Кубка губернатора, но последние два года он проходит в формате всероссийских соревнований, на которые стремятся попасть спортсмены не только с Урала, но и даже из-за границы», – рассказала одна из организаторов турнира Анастасия Гришина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спортсмены в кадре. Кто из звезд спорта засветился в музыкальных клипахСпортсмены в кадре. Кто из звезд спорта засветился в музыкальных клипахФорвард «Зенита» Александр Кержаков снялся в новом клипе Ирины Дубцовой на песню «Москва-Нева», о чем сам же написал в «Инстаграме».Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программыОлимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.Алина Кабаева: На московском этапе Гран-при хотелось бы увидеть кого-то, похожего на меняОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась ожиданиями от этапа Гран-при, который стартовал сегодня в Москве.Общий тираж билетов метро с рекламой «Матч ТВ» составляет 1,2 миллиона штукГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала рекламную кампанию телеканала.Кержаков попал на билет. Герои «Матч ТВ» на билетах московского метро (фото)Кержаков попал на билет. Герои «Матч ТВ» на билетах московского метро (фото)Sovsport.ru публикует изображения билетов с фото спортсменов, рекламирующих «Матч ТВ».Ирина Винер-Усманова: Кабаева будет ведущей шоу «Без страховки»Олимпийская чемпионка Алина Кабаева станет ведущей шоу «Без страховки», которое выйдет на Первом канале. Об этом рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.Кабаева приняла участие в съемках для «Матч ТВ»Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне председатель совета директоров «Национальной медиагруппы» Алина Кабаева приняла участие в рекламных роликах для нового общедоступного канала «Матч ТВ».Чемпионка мира Яна Батыршина: После Алины Кабаевой невежество было невозможноЧемпионка мира Яна Батыршина: После Алины Кабаевой невежество было невозможноИзвестная гимнастка и телеведущая Яна Батыршина рассказывает в интервью Sovsport.ru, почему она позволила своей безумно талантливой дочери, у которой были все данные для того, чтобы стать мировой звездой, бросить гимнастику. И еще – почему она не может себя представить на месте Алины Кабаевой.Каролина Севастьянова: У кого бы я взяла интервью? У Овечкина!Каролина Севастьянова: У кого бы я взяла интервью? У Овечкина!Каролине Севастьяновой, гимнастке-художнице, первой красавице настоящего, прошлого и будущего российского спорта по-прежнему не хочется расставаться с гимнастикой. Она сама ушла из команды по групповым упражнениям после выигранной лондонской Олимпиады.«Кудрявцева, по-моему, ночует в зале». Тренер Плющенко по гольфу – о гимнастике без Канаевой«Кудрявцева, по-моему, ночует в зале». Тренер Плющенко по гольфу – о гимнастике без КанаевойВера Шиманская, олимпийская чемпионка Сиднея по художественной гимнастике становится … тренером Евгения Плющенко по гольфу, она надеется сыграть на Олимпиаде в Рио, наконец, благодаря ее татуировке на плече, которую случайно увидел великий гольфист Тайгер Вудс, гольф снова стал олимпийским!Госдума РФ прекратила депутатские полномочия КабаевойГосударственная Дума Российской Федерации досрочно прекратила депутатские полномочия Алины Кабаевой.Сегодня Госдума рассмотрит заявление об уходе КабаевойСегодня Госдума рассмотрит заявление об уходе КабаевойСегодня Госдума рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий с гимнастки Алины Кабаевой, в связи с ее переходом на другую работу - пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».Алина вне думыАлина вне думыОлимпийская чемпионка Афин-2004 покинула Государственную думу. Она приняла предложение возглавить крупнейший частный медиахолдинг России «Национальную Медиа Группу».Кабаева займет пост председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы»Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева займет пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».Кабаева станет крупнейшим частным медийным управленцем России, возглавив «Национальную Медиа Группу»Кабаева станет крупнейшим частным медийным управленцем России, возглавив «Национальную Медиа Группу»Олимпийская чемпионка станет председателем Совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» - крупнейшего частного медиахолдинга России.Ирина Винер: Ситуацию вокруг Алины Кабаевой не комментируюЗаслуженный тренер России, президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер не стала комментировать решение своей титулованной подопечной, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой завершить свою деятельность в Государственной Думе РФ.Замглавы думского комитета по регламенту: Кабаева будет заниматься спортивными вопросамиПервый замглавы думского комитета по регламенту Надежда Герасимова рассказала о том, что ей известно о будущей работе Алины Кабаевой.Светлана Журова: Кабаева никогда не пропускала заседанийОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова удивилась уходу из нижней палаты парламента Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Напомним, Кабаева подала прошение о досрочном прекращении полномочий в Госдуме.Глава комитета по физкультуре и спорту: Кабаевой будет не хватать в комитете и в ГосдумеГлава комитета по физкультуре и спорту Игорь Ананских прокомментировал уход Алины Кабаевой из Госдумы.Как Кабаева решила заняться политикойЗавтра Алина Кабаева перестанет быть депутатом Госдумы, если в высшем законодательном органе страны удовлетворят ее заявление о сложении полномочий. Предлагаем вам вспомнить основные вехи ее политической карьеры.
Главные новости
Футбол
На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа
Футбол
Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
Другие
4 марта в Уфе состоится открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России
Хоккей
Отставка Юрзинова пока не принята
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Самая быстрая версия 10 лет стройки стадиона в Петербурге!
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Футбол
Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи
Футбол
Матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах
все новости
Алина Кабаева
Алина Кабаевавсе новости