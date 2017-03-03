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Александр Кержаков: Нам надо доказать, что футбол в России не умер

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что товарищеские матчи сборной России перед чемпионатом мира-2018 помогут национальной команде развиваться.

- Всегда хозяева не участвовали в отборочных матчах. Немцы показывали, что могут играть, когда дома заняли третье место. Это же не значит, что мы не готовимся. Главное для нас – подготовиться морально. Это история, которая бывает один раз в жизни. Нам надо доказать, что футбол в России не умер. Что касается системы, думаю, после ЧМ будут довольно серьезные изменения.

- В сборной нет тех, кто играет в зарубежных клубах. Это плохо?
- Для развития нужен отъезд за границу, даже пусть не в топовые команды. Есть молодые, которые поехали пробовать себя, зная, что здесь ты можешь расти в тепличных условиях, получать достаточно приличные деньги только за то, что ты россиянин. Там ты каждую неделю играешь на самом высоком уровне против лучших футболистов мира, - цитирует Кержакова «Собеседник».

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».    

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