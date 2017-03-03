Павел Колобков: Матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о трансляциях матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в России.

«Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами. Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ», – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня в Санкт-Петербурге), Португалией (21 июня в Москве) и Мексикой (24 июня в Казани).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.