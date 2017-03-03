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Владимир Уйба: ФМБА продолжит исследования мельдония, чтобы вывести его из допингового списка

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба заявил, что ФМБА будет продолжать исследования мельдония, чтобы в перспективе вывести его из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов.

Мельдоний был внесен в допинговый список ВАДА с 1 января 2016 года. После того, как сразу у нескольких известных российских спортсменов после этой даты в крови были обнаружены следы мельдония, были начаты исследования для определения точного периода его выведения из организма, а ВАДА в апреле 2016 года ввела поправки, согласно которым присутствие мельдония в пробе в определенных дозах не является антидопинговым нарушением.

«Мельдоний, я это заявляю как врач, никакого отношения к допингу не имеет. Мы считаем его хорошим препаратом, который по недоразумению попал в черный список ВАДА. Мы подписали с ВАДА соглашение по мельдонию, по которому проводим исследование его свойств. Уже определено, что на 180-й день исследования у добровольцев обнаруживаются запредельные следы мельдония относительно уровней, определенных ВАДА, - рассказал Уйба журналистам. - Исследования будут продолжены, основная задача – с коллегами из ВАДА получить согласие на то, что этот препарат не может считаться запрещенным для тех спортсменов, которые принимали его в течение нескольких лет, либо добиться вывода его из списка запрещенных, поскольку он не соответствует ни одной позиции кодекса ВАДА как запрещенный препарат».

«Программа должна продолжаться дальше, может быть, и год, и два, и три, когда мы увидим, что мельдоний полностью вывелся. Но речь идет о добровольцах, принимавших мельдоний на разовой основе. А спортсмены принимали его постоянно. Понятно, что у спортсменов мельдоний будет выделяться больше чем за период в 180 дней», – заключил Уйба.

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