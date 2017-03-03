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Финал Кубка России пройдет в Сочи

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил, что финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

- Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи, - сообщил Симонян ТАСС.

Напомним, что в полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» (Москва) - «Уфа» и «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Встречи пройдут 5 апреля.

Финал Кубка России станет одним из официальных тестовых матчей на стадионе «Фишт» перед Кубком конфедераций. Первый футбольный матч на реконструированной арене состоится 28 марта - в нем сыграют сборные России и Бельгии.
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