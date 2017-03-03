Владимир Уйба: Внесение кофеина в лист ожидания ВАДА трудно для понимания

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что внесение кофеина в список веществ, которые находятся на мониторинге Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), трудно для понимания.

ВАДА включило кофеин в программу мониторинга в 2016 году. До 2004 года ВАДА уже ограничивало применение кофеина в определенных количествах и фазах.

«Я могу согласиться, что запрещены гормоны, препараты наркотического ряда. Это логично и этично. Но сейчас на листе ожидания кофеин. И таким образом спортсмену нужно ставить блок запрещения употребления кофе. Это трудно для понимания, - сказал Уйба журналистам. - Но у ВАДА настолько жесткая структура принятия решения, что повлиять на это никто не может».

«Руководствуются они тем, что те, кто употребляют кофе, получают преимущество по сравнению с теми, кто его не употребляет. Сложно оценивать такие предложения, но кодекс ВАДА таков, что мы вынуждены жить с тем, что имеем, - добавил Уйба. - Пока перспектив как-то на это влиять нет. Даже страна-учредитель не может влиять на принятия решений - это отдельные комитеты, которые работают по своим программам. Поэтому мы говорим, что до абсурда доходить не хотелось бы. Иначе можно будет сказать, что и вода дает какие-либо преимущества».