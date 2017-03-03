Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни мог продолжить карьеру в Китае.

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что агенты выходили на него по поводу трансфера бельгийца.

«Нам предлагали Маруана Феллайни, но я сказал агентам, что ищу игрока другого плана», – заявил Каннаваро.

В нынешнем сезоне 29-летний Феллайни провел 19 матчей в премьер-лиге, но с октября выходил в стартовом составе лишь в трех играх.

При этом в январе полузащитник продлил контракт с клубом до 2018 года.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел другой бельгиец – полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Кроме того, перед стартом сезона клуб из Тяньцзиня подписал контракт с форвардом Алешандре Пато и взял в аренду у киевского «Динамо» еще одного бразильского нападающего – Жуниора Мораеса.