Итальянский журналист: Кокорин – слабый игрок, уже поздно считать его перспективным

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, считает, что нападающий Александр Кокорин не является перспективным футболистом.

– То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита.

Мог ли Кокрин перейти в «Арсенал»? Нет. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин, – сказал Брага в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года. В текущем сезоне футболист провел в премьер-лиге за питерский клуб 17 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.