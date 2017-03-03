Рональд Куман: Руни может сделать «Эвертон» сильнее

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказался о возможном возвращении в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Еще два-три года он может играть на самом высоком уровне, – приводит Sky Sports слова голландца. – Что произойдет в конце сезона? Я не знаю. По моему мнению, он один из тех игроков, кто сделает «Эвертон» сильнее.

Я по-прежнему считаю, что Уэйн Руни – игрок высокого уровня, и он правильно поступил, оставшись в «Манчестер Юнайтед» и премьер-лиге.

Все зависит от пожеланий игрока и решений «Манчестер Юнайтед». А мы не участвуем в этом процессе. В «Эвертоне» будут рады любому игроку, который сделает нашу команду сильнее».

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард может рассмотреть вариант возвращения в «Эвертон», за который играл в 2002-2004 годах.

Также перед закрытием трансферного окна в Китае агенты Руни искали варианты для форварда в местной суперлиге.

В нынешнем сезоне Руни забил два гола и сделал пять голевых передач в 17 матчах премьер-лиги.