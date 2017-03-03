Сборная России проведет два товарищеских матча в июне

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча в июне.

- Матчи сборной в июне ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним, - сказал Мутко ТАСС.

В марте сборная России проведет два контрольных матча - 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д'Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

