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Сборная России проведет два товарищеских матча в июне

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча в июне. 

- Матчи сборной в июне ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним, - сказал Мутко ТАСС.

В марте сборная России проведет два контрольных матча - 24 марта в Краснодаре против сборной Кот-д'Ивуара и 27 марта в Сочи с командой Бельгии.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».   

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