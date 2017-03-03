Тревор Мбакве: «Локомотив» всегда хочет, чтобы матч получился малорезультативным

Форвард «Зенита» Тревор Мбакве поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Еврокубка с «Локомотивом-Кубанью».

– Нам предстоит большая игра, в которой нельзя проигрывать. Перед началом сезона у команды была задача бороться за Еврокубок, и «Локо» – один из главных наших соперников в этой борьбе. Нам будет тяжело, но мы будем играть перед своими болельщиками и должны побеждать.

«Локомотив» – это та команда, которая всегда хочет, чтобы матч получился малорезультативным, и две игры, которые мы с ними провели в этом сезоне, такими и вышли. Нам нужно найти способ набрать свои очки, ведь, когда мы набираем 80-90, мы обычно побеждаем.

Надеюсь, что смогут сыграть Тимма и Пушков. Янис – наш лидер, один из лучших снайперов команды, и без него в решающие моменты мы выглядим другой командой. Антон также оказывает очень большое влияние на игру и очень серьезно помогает на позиции, которую без него закрываем только мы с Лэндри, – приводит слова Мбакве официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в первом четвертьфинальном матче Еврокубка в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75 (17:21, 13:19, 10:12, 12:23). По 12 очков набрали игроки «Локомотива» Марди Коллинз и Ян Вуюкас, а также баскетболисты «Зенита» Сергей Карасев и Тревор Мбакве.

Ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. Встреча начнется в 20:00. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» – «Уникаха»